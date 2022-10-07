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Общество

Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре в Нижегородской областной научной библиотеке им. Ленина

03 ноября 2022 21:25  [74] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре в Нижегородской областной научной библиотеке им. Ленина. Подготовку к открытию сегодня проверили министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, к 2030 году по стране будет запущено более 40 таких центров.

По словам Ольги Любимовой, более 3 млн редких книг требуют срочной реставрации. Около 800 тысяч из них находятся в Нижнем Новгороде, поэтому именно здесь было принято решение открыть первый такой центр.

"Создавая сеть региональных центров консервации и реставрации, мы даем коллегам единые методики, готовим специалистов, оснащаем библиотеки оборудованием", - отметила глава Министерства культуры РФ.

В Нижнем Новгороде для центра в правом крыле цокольного этажа библиотеки выделено 300 кв. м с отдельным служебным входом и входом для посетителей. В центре предусмотрена реставрационная мастерская для переплетных работ, мастерская для книг и графики со своей лабораторией, помещение под дезинфекционные работы. Обучение по соответствующим программам повышения квалификации на базе Российской государственной библиотеки уже прошли 7 специалистов Нижегородской областной научной библиотеки, еще 6 новых специалистов обучат в следующем году.

Глеб Никитин подчеркнул, что центр станет одним из крупнейших в России.

Координировать работу сети центров будет Федеральный центр консервации и реставрации, созданный на базе Российской государственной библиотеки. Первые центры планируется открыть в 2022 году в двух пилотных регионах – в Нижегородской и Рязанской областях.

Также Ольга Любимова осмотрела здание Школы креативных индустрий, которая откроется в Нижнем Новгороде по соседству с Центром консервации и реставрации книг.

Ранее сообщалось, что первая в России региональная лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" открылась в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Книги Реставрация
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