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Общество

Нижегородские мобилизованные получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей

04 ноября 2022 09:53  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские мобилизованные получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, соответствующее решение уже внесено в указ о мерах поддержки семьям мобилизованных.

Также семья мобилизованного при среднедушевом доходе ниже величины прожиточного минимума (без учета выплат, предусмотренных мобилизованных) будет получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. 

Глеб Никитин отметил, что такая мера станет весомым дополнением к указу президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и проходящим службу по контракту. 

"С момента объявления частичной мобилизации и после ее завершения – все время – мы работаем с обращениями мобилизованных нижегородцев и их семей. Ежедневно заключаются десятки военных социальных контрактов, оформляются ежемесячные выплаты детям, беременным женам, оформляются другие льготы. Наш координационный штаб принимает заявки и собирает необходимое снаряжение для самих военнослужащих. Будем и дальше оказывать нашим мобилизованным и их семьям всю необходимую поддержку. Купно заедино!", - написал губернатор.

Ранее Глеб Никитин сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области.

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Теги:
Армия Военные
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