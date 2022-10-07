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Нижегородские мобилизованные получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, соответствующее решение уже внесено в указ о мерах поддержки семьям мобилизованных.
Также семья мобилизованного при среднедушевом доходе ниже величины прожиточного минимума (без учета выплат, предусмотренных мобилизованных) будет получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Глеб Никитин отметил, что такая мера станет весомым дополнением к указу президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и проходящим службу по контракту.
"С момента объявления частичной мобилизации и после ее завершения – все время – мы работаем с обращениями мобилизованных нижегородцев и их семей. Ежедневно заключаются десятки военных социальных контрактов, оформляются ежемесячные выплаты детям, беременным женам, оформляются другие льготы. Наш координационный штаб принимает заявки и собирает необходимое снаряжение для самих военнослужащих. Будем и дальше оказывать нашим мобилизованным и их семьям всю необходимую поддержку. Купно заедино!", - написал губернатор.
Ранее Глеб Никитин сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области.
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