Глеб Никитин сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области.

Согласно информации, военкоматы теперь будут принимать только добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.

Глеб Никитин отметил, что продолжается работа всех органов власти в рамках уровня базовой готовности.

Напомним, 1 ноября в России начался осенний призыв.

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов подчеркивал, что нижегородские призывники не будут направляться в зоны военных действий. В Минобороны также отметили, что граждане, призванные в армию осенью, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции.