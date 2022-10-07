Глеб Никитин сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области

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Глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области.
Согласно информации, военкоматы теперь будут принимать только добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.
Глеб Никитин отметил, что продолжается работа всех органов власти в рамках уровня базовой готовности.
Напомним, 1 ноября в России начался осенний призыв.
Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов подчеркивал, что нижегородские призывники не будут направляться в зоны военных действий. В Минобороны также отметили, что граждане, призванные в армию осенью, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции.
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