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Общество

Штрафы за неоплату парковки с 7 ноября начнут взимать на площади Горького и улице Костина

04 ноября 2022 10:23  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Штрафы за неоплату парковки с 7 ноября начнут взимать на площади Горького и улице Костина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, сейчас завершается тестирование системы платных парковок и планируется постепенный переход на полноценных режим работы. Сейчас штрафы взимаются на улице Рождественской и Нижне-Волжской набережной.

Нижегородцам, проживающим на улицах с платной парковкой, рекомендуется оформить парковочные разрешения через портал Госуслуг или МФЦ.

Также в департаменте рассказали, что за время работы платных парковок ими воспользовались более 110 тысяч нижегородцев. Чаще всего за парковку платят на улицах Рождественская, Большая Печерская, Ильинская, Семашко и площадь Горького. Активное время пользования парковочным пространством зафиксировано в период с 10 до 15 в будние дни. С 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни парковками можно пользоваться бесплатно.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Также ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили поминутную оплату за парковку.

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Теги:
Парковки
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