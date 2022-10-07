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Общество

Совет по имущественным и земельным отношениям согласовал мастер-план КРТ на улице Черниговской

04 ноября 2022 10:44  [137] Общество

Фото: Соцсети GloraX

Совет по имущественным и земельным отношениям согласовал мастер-план КРТ на улице Черниговской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, была поддержка инициатива АО "Бриджтаун Чайка" о развитии территории бывшего элеватора на ул. Черниговской в Нижнем Новгороде, расположенной рядом с метромостом.

В границы КРТ включены два земельных участка площадью 13 273 кв. м. Участки включают в себя территорию бывшего элеватора, в том числе объект культурного наследия – здание мельницы Башкирова и корпус по улице Черниговской, 17А.

Отмечается, что в границы инициативы не входит здание мельницы Дегтярева.

Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект по развитию улицы Черниговской в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

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