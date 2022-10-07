И.о. начальника ГУ Минюста России по Нижегородской области Олег Чигрик проведет личный прием граждан Общество

НИА "Нижний Новгород"

23 ноября 2022 года с 11.00 до 12.00 и.о. начальника Главного управления Минюста России по Нижегородской области Олег Чигрик проведет личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили в Главном управлении Минюста России по Нижегородской области.

В ходе приема граждане смогут проконсультироваться по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов, регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них. Также можно сообщить о фактах нарушений прав граждан в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться и получить справочную информацию можно в рабочие дни с 7 по 16 ноября с 9.00 до 16.00 по телефону: (831) 224-86-18, доб. 503. Контактное лицо – Вихарева Наталья Николаевна.