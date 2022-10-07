Нацпроекты — людям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2022 11:40  [1] И.о. начальника ГУ Минюста России по Нижегородской области Олег Чигрик проведет личный прием граждан
06 ноября 2022 11:22  [37] Строительство газопровода завершилось в ДК Горбатова Павловского муниципального округа
06 ноября 2022 09:17  [117] Нижегородцев приглашают присоединиться к Всероссийскому экологическому диктанту
05 ноября 2022 12:48  [377] Шесть нижегородцев удостоены премии Минина и Пожарского
05 ноября 2022 12:29  [1088] Почти 30 ДУКам Нижегородской области могут не продлить лицензии из-за нарушений при обслуживании жилого фонда
05 ноября 2022 11:38  [337] Глеб Никитин встретился с семьями мобилизованных нижегородцев
05 ноября 2022 11:23  [373] Жителям Нижегородской области предлагают забронировать красивую дату для свадьбы на портале госуслуг
05 ноября 2022 11:03  [329] Глеб Никитин: Развитие ЦРБ в Нижегородской области продолжится
04 ноября 2022 17:12  [520] Волонтеры Победы посетили 28 семей мобилизованных нижегородцев
04 ноября 2022 16:44  [510] Глеб Никитин открыл ледовый комплекс "Хохлома-арена" в поселке Ковернино
Общество

И.о. начальника ГУ Минюста России по Нижегородской области Олег Чигрик проведет личный прием граждан

06 ноября 2022 11:40  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород"

23 ноября 2022 года с 11.00 до 12.00 и.о. начальника Главного управления Минюста России по Нижегородской области Олег Чигрик проведет личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили в Главном управлении Минюста России по Нижегородской области.

В ходе приема граждане смогут проконсультироваться по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов, регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них. Также можно сообщить о фактах нарушений прав граждан в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться и получить справочную информацию можно в рабочие дни с 7 по 16 ноября с 9.00 до 16.00 по телефону: (831) 224-86-18, доб. 503. Контактное лицо – Вихарева Наталья Николаевна.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минюст Прием граждан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph