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Общество

Нижегородцы могут принять участие в опросе об экологической ситуации в российских регионах

06 ноября 2022 12:48  [52] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) совместно с движением "ЭКА" запустило Всероссийский опрос жителей страны по оценке экологической ситуации в России. Об этом сообщает АСИ.

Опрос продлится до 20 декабря на платформе Leader-ID. Его цель – определить в условиях нового времени актуальные запросы жителей на улучшение экологической ситуации, выявить наиболее острые экологические проблемы на местах и подобрать необходимые практики и решения для применения в регионах.

"Даже в условиях нового времени состояние окружающей среды остается одним из ключевых факторов качества жизни каждого из нас. Поэтому мы считаем важным узнать мнение жителей регионов о том, как они оценивают экологическую ситуацию в своем населенном пункте, какие экологические проблемы считают наиболее острыми и какие бы они предложили инструменты для решения той или иной проблемы. Полученная аналитика позволит вместе с региональными командами сформировать практические решения и проекты в ответ на выявленные проблемы", – сказал директор дивизиона "Экология" АСИ Максим Евдокимов.

В этой работе АСИ планирует объединить усилия всех участников сферы экологии для решения общих задач. К примеру, к информированию о проведении опроса подключатся местные НКО и экоактивисты.

По словам председателя правления движения "ЭКА" Татьяны Честиной, задача их организации – вовлекать людей в практические действия по снижению своего экологического следа и сохранению природы.

"Для планирования и реализации системных проектов и эффективной работы, в которой люди захотят участвовать, важно спросить у них, какие экологические проблемы их по-настоящему волнуют, что они уже делают ради благоприятной окружающей среды, что готовы делать. Ведь решение любой серьезной экологической проблемы невозможно без учета мнения и участия людей. Опрос – один из инструментов, который поможет это сделать", – сказала Татьяна Честина.

Результаты опроса с наиболее острыми проблемами, требующими оперативных решений, передадут представителям профильных органов власти в регионах. 

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают присоединиться к Всероссийскому экологическому диктанту.

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Теги:
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