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Почти 34 млн рублей выделено на уборку снега в Нижегородском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, подрядчик за 33,7 млн рублей должен будет убирать снег до твердого покрытия, собирать мусор с улиц и урн, обрабатывать дороги противогололедными реагентами, убирать объявления и граффити и выполнять прочие работы по содержанию района.
При этом использоваться будут материалы и спецсредства администрации Нижнего Новгорода. Исполнитель работ уже определен, его название будет опубликовано позднее.
Уборка будет проводиться на улицах Минина, Алексеевской, Ильинской, Георгиевском съезде, набережной Гребного канала и Нижневолжской, Похвалинском съезде, площади Лядова.
Напомним, на дорогах Нижнего Новгорода уже проводится противогололедная обработка.
Ранее сообщалось, что к зиме в городе подготовлено 462 специальные коммунальные машины.
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