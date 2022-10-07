Почти 34 млн рублей выделено на уборку снега в Нижегородском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 34 млн рублей выделено на уборку снега в Нижегородском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчик за 33,7 млн рублей должен будет убирать снег до твердого покрытия, собирать мусор с улиц и урн, обрабатывать дороги противогололедными реагентами, убирать объявления и граффити и выполнять прочие работы по содержанию района.

При этом использоваться будут материалы и спецсредства администрации Нижнего Новгорода. Исполнитель работ уже определен, его название будет опубликовано позднее.

Уборка будет проводиться на улицах Минина, Алексеевской, Ильинской, Георгиевском съезде, набережной Гребного канала и Нижневолжской, Похвалинском съезде, площади Лядова.

Напомним, на дорогах Нижнего Новгорода уже проводится противогололедная обработка.

Ранее сообщалось, что к зиме в городе подготовлено 462 специальные коммунальные машины.