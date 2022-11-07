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Архитектурную подсветку обустроят на четырех домах Нижегородского района за 16,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно опубликованным данным, районная администрация ищет подрядчика, который до 25 декабря текущего года обустроит архитектурно-художественное освещение нескольких домов.
В частности, подсвечены будут следующие объекты: ул.Минина, 1; ул.Минина 2/8; пл.Минина и Пожарского, 4; а также ул.Ульянова, 2.
Исполнитель работ будет определен 15 ноября.
Ранее сообщалось, что подсветку установят на трех надземных пешеходных переходах в Нижнем Новгороде.
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