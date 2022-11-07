Молодёжное экологическое движение будет создано в России Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Президент РФ Владимир Путин дал поручение до 1 декабря презентовать предложения по созданию всероссийского молодёжного экологического движения. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно указу главы государства, соответствующее поручение адресовано администрации президента РФ и Росмолодёжи.

Ответственными за исполнение назначены глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кроме того, правительству РФ совместно с Российским обществом "Знание" и при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи поручено обеспечить реализацию комплекса мероприятий по экологическому просвещению обучающихся общеобразовательных организаций, предусмотрев привлечение к этой работе студентов, аспирантов, представителей научных и общественных организаций.

Данные поручения были даны по итогам встречи президента с участниками молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край". На ней был поднят вопрос о том, что в Закон об образовании недавно были внесены изменения, согласно которым несертифицированных просветителей и волонтёров, в том числе в сфере экологии, убрали из школ. Без их помощи педагогам стало сложнее ориентироваться в сфере экопросвещения.

Ранее сообщалось, что региональное Минэкологии и департамент образования Нижнего Новгорода заключили соглашение о сотрудничестве между ведомствами. В рамках соглашения планируется взаимодействие по организации и проведению эколого-просветительских мероприятий в нижегородских школах.

Напомним также, что Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре.