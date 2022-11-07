Почти 80 единиц спецтехники обрабатывают дороги Нижнего Новгороде противогололедными материалами Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 80 единиц спецтехники обрабатывают дороги Нижнего Новгороде противогололедными материалами. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, в связи с выпадением снега на протяжении сегодняшнего дня в обработке задействовано 77 единиц техники. Противогололедными материалами обрабатываются самые сложные участки: подъемы, съезды, мосты, остановки общественного транспорта. Вручную обработка проводится на пешеходных лестницах.

Обработка производилась по следующим адресам: пр.Молодежный (путепровод), Метромост, Канавинский мост, ул.Кузбасская, Комсомольское шоссе, спуск по ул. Самаркандская, спуск на Стрелку, ул.Керченская, ул.Новикова Прибоя, Мызинский мост, пр-т Гагарина, ул. Ларина, ул. Кащенко, ул. Горная, ул. 40 лет Октября, ул. 40 лет Победы, транспортная развязка ул. Ларина и пр-т Гагарина, ул. Геологов, ул.Шапошникова, ул.Шатковская, Анкудиновское шоссе, ул.Академика Сахарова, ул.Корейская, ул.Терешковой, ул. Полевая, ул.Цветочная, Молитовский мост, Окский съезд, ул.Ванеева, ул.Надежды Сусловой, ул.Дубравная, ЗКПД, пос.Окский берег, ул.Богородского, ул.Гагарина, ул.Центральная, ул.Учительская и т.д.

В Нижегородском районе обработаны были Касьяновский мост, пл.Минина, Казанский съезд, улицы Родионова, Бринского и другие.

В Сормовском районе обрабатываются места торможения на остановках общественного транспорта. При дальнейших заморозках обработаны будут дороги и тротуары.

В Канавинском районе в настоящее время реагентами обрабатывают дороги на Комсомольском шоссе, Канавинском мосту и улицах Советской, Самаркандской и Стрелке.

В Советском районе в первую очередь обрабатывается Окский съезд, Молитовский мост и улицы с оживленным движением транспорта.

В Приокском районе работы проходят на Мызинском мосту, на проспекте Гагарина и улице Ларина. Также контролируются внутриквартальные проезды.

В Московском районе ведется мониторинг ситуации на дорогах. На особом контроле находится виадук на улице Рябцева.

В Автозаводском районе также ведется мониторинг состояния проезжих частей, началась просыпка опасных участков.

В Ленинском районе при необходимости в уборке будут задействованы 10 комбинированных дорожных машин, песочник и два фронтальных погрузчика.

Ранее сообщалось, что почти 34 млн рублей выделено на уборку снега в Нижегородском районе.

Всего к зиме в Нижнем Новгороде подготовлено 462 специальные коммунальные машины.