Железнодорожные тарифы вырастут на 8% в 2023 году Общество

Железнодорожные тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах будут проиндексированы с 1 января 2023 года. Как сообщает телеканал "360", повышение запланировано на 8,1%.

Согласно информации, соответствующий проект приказа ФАС уже опубликован на сайте правовой информации.

Кроме того, в документе указано, что в 2024–2025 годах индексация составит 4%. Как пояснили в ведомстве, данная мера позволит ж/д компаниям обновить подвижной состав, поскольку вагоны сильно изношены.

Пассажиров ждут изменения тарифов, сборов и платы за перевозку в поездках как дальнего, так и пригородного следования.

Но при этом перевозчики смогут предоставлять клиентам скидки на проезд.

Напомним, что билеты на поезда дальнего следования в Нижнем Новгороде можно купить с помощью системы быстрых платежей.

Ранее сообщалось, что более 2,1 млн пассажиров перевезли скоростные поезда Нижний Новгород – Москва в 2022 году.