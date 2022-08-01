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Общество

Билеты на поезда дальнего следования в Нижнем Новгороде можно купить с помощью СБП

08 августа 2022 16:45  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Билеты на поезда дальнего следования в Нижнем Новгороде можно будет купить с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, теперь оплатить поездку можно с помощью динамического QR-кода на экране платежного терминала. Денежные средства поступают на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром.

Сейчас оплатить билеты с помощью СБП можно в специализированных билетных кассах на Московском вокзале в Нижнем Новгороде, обозначенных специальным значком. 

До конца года возможность покупать билеты на поезда с помощью СБП появится на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что более 16 млн пассажиров уже воспользовались Горьковской железной дорогой в 2022 году.

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Теги:
ГЖД поезда
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