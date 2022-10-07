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Экономика

Совет по земельным отношениям согласовал участок для организации пригородных перевозок Мыза – Кстово

03 ноября 2022 18:48  [54] Экономика

НИА "Нижний Новгород"

На заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области Горьковская железная дорога получила одобрение на участок для строительства новой соединительной железнодорожной линии в районе станции Ройка в Кстовском муниципальном округе.

Строительство новой железнодорожной ветки длиной 1,3 км запланировано в рамках проекта по запуску пригородных пассажирских перевозок на направлении Мыза – Кстово (площадь участка –138545 кв. м, планируемый срок строительства – 2 года). Целью проекта является организация нового пригородного железнодорожного сообщения и развитие нижегородской агломерации.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский подписали соглашение о взаимодействии при реализации проекта по организации движения пригородных электропоездов сообщением Мыза – Кстово.

"Проект важнейший, долгожданный и для кстовчан, и для жителей областного центра. Кстово – промышленный город, и многие жители Нижнего каждое утро добираются туда на работу. Со строительством новой ветки преодолевать путь получится в разы быстрее. Уверен, что проект поспособствует и развитию прилегающих территорий. ГЖД оперативно решает вопрос и уже ведет проектирование железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул Глеб Никитин. 

Проект предусматривает строительство двух тупиков с пассажирскими платформами на станции Кстово, совмещенного автобусно-железнодорожного транспортно-пересадочного узла в Кстове, соединительной петли в районе станции Ройка и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры станции Мыза. Запуск пригородных электропоездов по направлению Мыза – Кстово запланирован на 2025 год.

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Теги:
ГЖД Строительство Транспорт
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