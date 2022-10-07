Совет по земельным отношениям согласовал участок для организации пригородных перевозок Мыза – Кстово

НИА "Нижний Новгород"
На заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области Горьковская железная дорога получила одобрение на участок для строительства новой соединительной железнодорожной линии в районе станции Ройка в Кстовском муниципальном округе.
Строительство новой железнодорожной ветки длиной 1,3 км запланировано в рамках проекта по запуску пригородных пассажирских перевозок на направлении Мыза – Кстово (площадь участка –138545 кв. м, планируемый срок строительства – 2 года). Целью проекта является организация нового пригородного железнодорожного сообщения и развитие нижегородской агломерации.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский подписали соглашение о взаимодействии при реализации проекта по организации движения пригородных электропоездов сообщением Мыза – Кстово.
"Проект важнейший, долгожданный и для кстовчан, и для жителей областного центра. Кстово – промышленный город, и многие жители Нижнего каждое утро добираются туда на работу. Со строительством новой ветки преодолевать путь получится в разы быстрее. Уверен, что проект поспособствует и развитию прилегающих территорий. ГЖД оперативно решает вопрос и уже ведет проектирование железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул Глеб Никитин.
Проект предусматривает строительство двух тупиков с пассажирскими платформами на станции Кстово, совмещенного автобусно-железнодорожного транспортно-пересадочного узла в Кстове, соединительной петли в районе станции Ройка и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры станции Мыза. Запуск пригородных электропоездов по направлению Мыза – Кстово запланирован на 2025 год.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+