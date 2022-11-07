Уже более 25 грузов с помощью отправлено мобилизованным нижегородцам Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о помощи, оказываемой мобилизованным нижегородцам.

Согласно информации, 7 ноября в Мулино повторно работали "Поезда здоровья".

В Мулино было проведено 49 консультаций: 27 - терапевт, 14 - невролог, 8 - травматолог, УЗИ - 12, ЭКГ - 14, флюрография - 5. Стоматолога посетили 16 человек, из которых 6 прошли лечение, а у десяти были удалены больные зубы.

В ближайшее время мобильные медицинские комплексы отправятся в Кстовский район.

Также в Белгородскую, Ленинградскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Калининградскую, Брянскую области и другие места было отправлено снаряжение, техника, экипировка, предметы первой необходимости, медикаменты, инструменты. Всего мобилизованные получили более 25 крупных партий грузов.

Помощь получили и добровольцы из танкового батальона им. Минина, которые уже находятся "за линией". Им переданы бинокли, радиостанции, генераторы, бензопилы, аптечки, сапоги, плащ-палатки, продукты питания и многое другое.

Также в зону СВО в часть, в которой служат нижегородцы, было направлено 20 тепловизоров, 250 утеплённых спальных мешков, 7 палаток, 5 дизельных генераторов, 20 бензопил, 400 дождевиков, 300 пар теплых сапог, 300 комплектов тактических очков, перчаток, наколенников и налокотников, инструменты, предметы гигиены и бытовые принадлежности.

Кроме того, совместно с фондом "Привет из дома 152" нижегородцам-контрактникам в Белгородскую область было доставлено 824 рюкзака со спальными мешками и необходимыми вещами и 200 плащ-палаток.

Ранее сообщалось, что нижегородские мобилизованные получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей.

Также напомним, что ремонт проходит в военной части в Мулино Нижегородской области.