Нацпроекты — людям
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2022 17:02  [42] Отремонтированный ФАП открылся в деревне Высокая Чкаловского городского округа
08 ноября 2022 17:00  [52] Электронику и шины чаще всего покупают на российской бирже вторсырья
08 ноября 2022 16:34  [78] Добровольцы ОМК приняли участие в слете эковолонтеров
08 ноября 2022 16:21  [96] Госюрбюро Нижегородской области и Краснобаковский детский дом подписали соглашение о сотрудничестве
08 ноября 2022 16:10  [94] Мошенники начали воровать деньги с помощью фитнес-приложений на телефоне
08 ноября 2022 15:54  [220] Проверка систем оповещения пройдет в Нижегородской области 9 ноября
08 ноября 2022 15:08  [109] Юрий Станкевич пообщался с нижегородскими студентами - будущими управленцами
08 ноября 2022 14:36  [178] Туристический ретропаровоз отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября
08 ноября 2022 14:27  [134] "Дубовая аллея" в Советском районе открылась после благоустройства
08 ноября 2022 14:09  [116] Общественный транспорт Дзержинска начнет отображаться в навигационной системе на текущей неделе
Общество

Госюрбюро Нижегородской области и Краснобаковский детский дом подписали соглашение о сотрудничестве

08 ноября 2022 16:21  [96] Общество

Фото: Госюрбюро Нижегородской области

Госюрбюро Нижегородской области и Краснобаковский детский дом подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного юридического бюро региона.

Согласно информации, специалисты бюро посетили детский дом в рамках взаимодействия по вопросам правового информирования и просвещения в вопросах обеспечения государственной бесплатной юридической помощью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

В ходе визита директор "Госюрбюро НО" Максим Фомичев и и.о. директора детского дома Ольга Муранова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере правового просвещения.

Ольга Муранова отметил, что государство обеспечивает и гарантирует правовую помощь и поддержку воспитанников детдомов

Ранее сообщалось, что специалисты Госюрбюро с начала года оказали бесплатную правовую помощь по 2 000 обращений нижегородцев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Юрпомощь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph