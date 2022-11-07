Госюрбюро Нижегородской области и Краснобаковский детский дом подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: Госюрбюро Нижегородской области

Госюрбюро Нижегородской области и Краснобаковский детский дом подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного юридического бюро региона.

Согласно информации, специалисты бюро посетили детский дом в рамках взаимодействия по вопросам правового информирования и просвещения в вопросах обеспечения государственной бесплатной юридической помощью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

В ходе визита директор "Госюрбюро НО" Максим Фомичев и и.о. директора детского дома Ольга Муранова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере правового просвещения.

Ольга Муранова отметил, что государство обеспечивает и гарантирует правовую помощь и поддержку воспитанников детдомов

Ранее сообщалось, что специалисты Госюрбюро с начала года оказали бесплатную правовую помощь по 2 000 обращений нижегородцев.