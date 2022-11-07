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Производство мебели в Нижегородской области увеличилось вдвое в 2022 году

09 ноября 2022 11:23  [29] Экономика

Фото: vk.com/smk_4_you

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородстат подвёл итоги работы промышленных предприятий Нижегородской области в январе-сентябре 2022 года. Согласно информации, индекс промышленного производства за этот период составил 100,2% к показателям прошлого года.

Максимальный объём отгруженных промпредприятиями товаров и услуг представлен в сфере обрабатывающих производств - на общую сумму 1,0734 трлн рублей. В отрасли "Добыча полезных ископаемых" отгружено товаров на 1,6 млрд рублей, в видах деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - на 81,6 млрд рублей, "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - на 31,3 млрд рублей.

Наибольшие приросты ИПП в обрабатывающих производствах продемонстрировали производство мебели – на 54,4%, металлургическое производство - на 24,2%, производство готовых металлоизделий (кроме машин и оборудования) – на 21,9%. Производство кокса и нефтепродуктов, а также производство одежды выросли на 8,7%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 6,4%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,3%, производство бумаги и бумажных изделий – на 4,8%.

Кроме того, за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилось производство автомобильного бензина на 11,7%, дизельного топлива – на 26,4%, уксусной кислоты – на 50%, пластмасс в первичных формах - на 6,4%, а готового проката - на 28,5%; стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов – на 28,8%, листового стекла – на 35,7%, строительного кирпича – на 9,3%, фанеры – на 4,3%.

Также увеличилось производство продуктов питания: молока – на 21,8%, сыров – на 25,7%, кисломолочных продуктов (кроме творога и продуктов из творога) – на 8,8%, крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур – на 59,8%.

Напомним, по данным на 1 августа 2022 года в Нижнем Новгороде функционируют 46 410 предприятий.

Ранее сообщалось, что экономика Нижегородской области показала рост по итогам 9 месяцев 2022 года. Если за 7 месяцев индекс физического объема Валового регионального продукта составлял 99,3%, за 8 месяцев - 99,8%, то з 9 месяцев индекс составил уже 100,4%.

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Теги:
Производство Промышленность экономика
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