Экономика Нижегородской области показала рост за 9 месяцев 2022 года Экономика

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экономика Нижегородской области показала рост за 9 месяцев 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, в сентябре был прерван негативный тренд предыдущих период, когда за 7 месяцев ИФО ВРП составлял 99,3%, за 8 месяцев - 99,8%. За 9 месяцев индекс составил уже 100,4%.

По словам Егора Полякова, экономическая активность увеличилась за счет роста одного из основных секторов экономики - обрабатывающих производств, которые выросли на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Несмотря на спад в торговле, рост отмечается в следующих отраслях: строительство (+20,9%), наука (+8,9%), транспортный сектор (+7,7%), область информации и связи (+4%).

На данный момент правительство сохраняет оценку ВРП 2022 года на уровне 97,5%, но прогноз может быть пересмотрен в случае сохранения тренда на рост.

Ранее губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание региона проект бюджета на 2023 год.

СПРАВКА:

ВРП (валовый региональный продукт) - суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями региона.

ИФО ВРП (индекс физического объема ВРП) - отношение объема ВРП двух рассматриваемых периодов в постоянных ценах.