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Общество

Суд обязал администрацию Володарского района рекультивировать свалку химотходов

09 ноября 2022 12:38  [83] Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первый арбитражный апелляционный суд по требованию Роспотребнадзора обязал администрацию Володарского района провести рекультивацию земельного участка в посёлке Золино. Ещё в 2020 году там была выявлена несанкционированная свалка промышленных и химических отходов.

Напомним, на территории садоводческого товарищества "Золино" было зафиксировано несанкционированное размещение промышленных отходов. Инспекторы обнаружили там около 70 двухсотлитровых ёмкостей, а также десятки канистр, бутылей, ящиков с различными химическими жидкостями и сыпучими веществами. Содержимое некоторых попало на землю.

Отбор проб показал, что отходы относятся к I, III и IV классам опасности. Общая площадь загрязнения составила 442 кв.м, а отборы проб почвы показали многократное превышение допустимых ПДК по кадмию, меди, цинку, нефтепродуктам и фенолу. Расчёт причинённого ущерба составил более 1,6 млн рублей.

В ходе административного расследования было установлено, что данный земельный участок находится в ведении администрации Володарского района, и именно она несёт ответственность за его надлежащее содержание.

Администрацию оштрафовали по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча земель) на 40 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал её оплатить ущерб компонентам окружающей среды.

Отходы с земельного участка были вывезены, но возместить ущерб, причинённой почве, администрация добровольно отказалась. В результате Росприроднадзор перевёл общение в судебную плоскость - сначала в Арбитражный суд Нижегородской области, а затем в Первый арбитражный апелляционный суд.

Последний рассмотрел все материалы дела и пришёл к выводу о целесообразности возмещения причинённого вреда не в денежном, а в натуральном виде.

Так, администрацию Володарского района обязали в течение полугода провести рекультивацию нарушенного земельного участка. Разработку проекта должен согласовать Росприроднадзор. 

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Теги:
Володарский район Росприроднадзор Свалки
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