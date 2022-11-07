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Расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно прогнозам, расширение повысит пропускную способность перекрёстка на 30%
Юрий Шалабаев отметил, что этот сложный участок в часы пик всегда стоял в пробках. Теперь с улицы Родионова для поворота направо на улицу Бринского и налево на улицу Лысогорскую организованы дополнительные полосы.
Также две полосы для движение доступны в сторону Казанского шоссе.
При наступлении подходящей погоды на участке будет нанесена разметка и выполнено прилегающее благоустройство.
Ранее сообщалось, что пропускная способность улицы Акимова в Нижнем Новгороде после реконструкции увеличилась до 30%.
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