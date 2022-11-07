Расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно прогнозам, расширение повысит пропускную способность перекрёстка на 30%

Юрий Шалабаев отметил, что этот сложный участок в часы пик всегда стоял в пробках. Теперь с улицы Родионова для поворота направо на улицу Бринского и налево на улицу Лысогорскую организованы дополнительные полосы.

Также две полосы для движение доступны в сторону Казанского шоссе.

При наступлении подходящей погоды на участке будет нанесена разметка и выполнено прилегающее благоустройство.

Ранее сообщалось, что пропускная способность улицы Акимова в Нижнем Новгороде после реконструкции увеличилась до 30%.