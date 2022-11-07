Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах планируют сдать 14 ноября после вердикта комиссии

Корпус Школы 800 в Верхних Печерах
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Строительство корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах должно завершиться 14 ноября после вердикта комиссии. Об этом сообщил генеральный директор первой концессионной компании “Просвещение”, заказчик и инвестор образовательного проекта в Нижнем Новгороде Отто Сопроненко
Согласно информации, сейчас в здании работает инспекция государственного строительного надзора. Также ведется оформление документов.
Кроме того, Отто Сопроненко рассказал, что после демонтажа строительного городка планируется привести в нормативное состояние дороги, прилегающие к корпусу "Школы 800".
Ранее сообщалось, что дополнительные парковочные места обустроят у корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах.
Первые учителя вышли на работу в "Школу 800" еще августе.
Также напомним, что правительство Нижегородской области ведёт претензионную работу с концессионером образовательного учреждения.
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