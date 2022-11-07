Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах планируют сдать 14 ноября после вердикта комиссии Общество

Корпус Школы 800 в Верхних Печерах Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах должно завершиться 14 ноября после вердикта комиссии. Об этом сообщил генеральный директор первой концессионной компании “Просвещение”, заказчик и инвестор образовательного проекта в Нижнем Новгороде Отто Сопроненко

Согласно информации, сейчас в здании работает инспекция государственного строительного надзора. Также ведется оформление документов.

Кроме того, Отто Сопроненко рассказал, что после демонтажа строительного городка планируется привести в нормативное состояние дороги, прилегающие к корпусу "Школы 800".

Ранее сообщалось, что дополнительные парковочные места обустроят у корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах.

Первые учителя вышли на работу в "Школу 800" еще августе.

Также напомним, что правительство Нижегородской области ведёт претензионную работу с концессионером образовательного учреждения.