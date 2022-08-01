Первые учителя вышли на работу в "Школу 800"

Рабочая группа педагогов
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Первые учителя вышли на работу в АНОО "Школа 800" 15 августа. Об этом сообщили представители администрации образовательного центра в соцсетях.
Как говорится в сообщении, кандидаты прошли долгую и ответственную процедуру собеседований.
"Тогда отобрали достойных и рассчитывали, что 1 сентября вместе встретим детей во вновь построенных корпусах школы. Теперь вместе ждём, когда концессионер, наконец, доведёт стройку до конца, чтобы мы все могли начать учебный процесс", - рассказали в "Школе 800".
Отмечается, что в ближайшее время появятся ещё сотрудники, а некоторые после собеседования ждут открытия школы в кадровом резерве.
Пока новым сотрудникам предоставлены рабочие места на базе НИРО, а также зарплата и все положенные льготы.
Перед ними уже поставлены серьёзные профессиональные задачи: им предстоит писать рабочие программы, изучать современные методики и технологии, разрабатывать систему формирующего оценивания. Кроме того, для сотрудников планируется провести программу повышения квалификации.
"Интеллектуальные, креативные, заряженные на успех и результат, педагоги АНОО "Школа 800" будут подготовлены к учебному процессу, как никто. Давайте пожелаем им – и нам всем – удачи в этом благородном деле!", - отметили в администрации школы.
Ранее сообщалось, что "Школа 800" в Верхних Печёрах обзавелась вывеской на фасаде.
При этом министр образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах не откроется к началу нового учебного года.
В облправительстве подчеркнули, что срок ввода объектов в эксплуатацию можно будет определить только после завершения строительно-монтажных работ, которые ведутся концессионером, и именно он отвечает за сроки.Напомним также, что в Нижнем Новгороде на площадке НИРО стартовал семинар "Педагогическая эстафета" для преподавателей общеобразовательных школ, организованный АНОО "Школа 800".
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