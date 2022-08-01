Первые учителя вышли на работу в "Школу 800" Общество

Рабочая группа педагогов Фото: соцсети "Школы 800"

Первые учителя вышли на работу в АНОО "Школа 800" 15 августа. Об этом сообщили представители администрации образовательного центра в соцсетях.

Как говорится в сообщении, кандидаты прошли долгую и ответственную процедуру собеседований.

"Тогда отобрали достойных и рассчитывали, что 1 сентября вместе встретим детей во вновь построенных корпусах школы. Теперь вместе ждём, когда концессионер, наконец, доведёт стройку до конца, чтобы мы все могли начать учебный процесс", - рассказали в "Школе 800".

Отмечается, что в ближайшее время появятся ещё сотрудники, а некоторые после собеседования ждут открытия школы в кадровом резерве.

Пока новым сотрудникам предоставлены рабочие места на базе НИРО, а также зарплата и все положенные льготы.

Перед ними уже поставлены серьёзные профессиональные задачи: им предстоит писать рабочие программы, изучать современные методики и технологии, разрабатывать систему формирующего оценивания. Кроме того, для сотрудников планируется провести программу повышения квалификации.

"Интеллектуальные, креативные, заряженные на успех и результат, педагоги АНОО "Школа 800" будут подготовлены к учебному процессу, как никто. Давайте пожелаем им – и нам всем – удачи в этом благородном деле!", - отметили в администрации школы.

Ранее сообщалось, что "Школа 800" в Верхних Печёрах обзавелась вывеской на фасаде.

При этом министр образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах не откроется к началу нового учебного года.

В облправительстве подчеркнули, что срок ввода объектов в эксплуатацию можно будет определить только после завершения строительно-монтажных работ, которые ведутся концессионером, и именно он отвечает за сроки.