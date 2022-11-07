Нижегородское граффити "Любимая игрушка" появится в Харцызске Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские волонтёры Победы побывали с рабочей поездкой в городе Харцызск Донецкой народной республики. Там они вместе с управлением делами правительства Нижегородской области приступили к созданию масштабного патриотического арт-объекта "Любимая игрушка". Мурал будет расположен на стене трансформаторной подстанции напротив детской площадки.

Как рассказали в региональном отделении общественного движения, первые штрихи граффити были нанесены главой города Викторией Жуковой и управляющим делами правительства Нижегородской области Тимофеем Шульгой.

На рисунке изображён ребенок, в руках у которого игрушечный автомобиль "Победа М-20" - тот самый, что производился на Горьковском автозаводе в послевоенные 1940-50-е годы. По сюжету, машина едет по детскому городку и попадает в новый яркий город Харцызск. Граффити будет символизировать возвращение города к мирной жизни, а также подчеркнёт его связь с нижегородской землёй.

Напомним, в Нижнем Новгороде на съезде с Канавинского моста расположен прототип этого арт-объекта - работа авторства художника Антона Табатчикова, которая была выполнена в 2021 году в рамках марафона "Победный сентябрь".

Граффити "Любимая игрушка" в Нижнем Новгороде

Глава Харцызска Виктория Жукова подчеркнула, что вместе с Нижегородской областью город открывает новую страницу в жизни, демонстрируя, что здесь есть место радости и надежде на мирное счастливое будущее.

"Пусть этот яркий красочный рисунок не только эстетически украсит город, но и станет настоящим символом перемен! Спасибо волонтёрам Победы Нижегородской области за то, что посетили наш город и оказывают нашим жителям большую помощь и поддержку. Мы всегда рады видеть нижегородцев на нашей земле", - отметила Виктория Жукова.

В ходе поездки волонтёры пообщались с местными жителями, передали гуманитарную помощь - продуктовые наборы и тёплые вещи, собрали заявки для оказания дальнейшей поддержки. А военнослужащим - участникам СВО волонтёры привезли подарки и письма от детей из Нижегородской области.

Напомним, что Нижегородская область и Харцызск в начале июня подписали соглашение о сотрудничестве. Нижегородцы восстановят дороги и инфраструктуру в разрушенном городе, а также помогут с благоустройством.