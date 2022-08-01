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Глава ДНР Денис Пушилин впечатлен подходом Нижегородской области к благоустройству Харцызска. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.
Как рассказал Денис Пушилин, специалисты поинтересовались у горожан даже цветом фасада домов, которые ремонтируются на площади Ленина и бульваре Шевченко. Также по старым эскизам восстанавливается лепнина на Дворце культуре.
Кроме того, нижегородские подрядчики ремонтируют дороги, водопроводную сеть, школы. В аллеях будут установлены лавочки, детские площадки, новое освещение и фонтан.
"Уверен, это будет любимое место отдыха жителей Харцызска, и десятилетиями они будут с теплотой и благодарностью вспоминать нижегородцев", - написал Денис Пушилин.
Напомним, что Нижегородская область и Харцызск в начале июня подписали соглашение о сотрудничестве. Нижегородские специалисты уже проанализировали системы жизнеобеспечения города.
Также ранее сообщалось, что нижегородские депутаты помогают восстанавливать школу в Харцызске.
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