Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 10 ноября приняли закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, принимающих участие в СВО. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что статус ветерана полагается гражданам, поступившим на службу в созданные добровольческие формирования и участвующим в зоне спецоперации на Украине.

Лица, получившие увечья или контузию при выполнении поставленных задач в зоне спецоперации, получат статус инвалида боевых действий.

Согласно информации, действие данного закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а в Запорожской и Херсонской областях - с 30 сентября.

Благодаря нововведению добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие РФ, будут пользоваться всеми положенными по закону льготами и мерами социальной поддержки.

Инициаторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ.

Напомним, "Единая Россия" предложила установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО, независимо от места жительства. Также предложено гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач спецоперации нa Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идёт о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.