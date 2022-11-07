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Кремль в Нижнем Новгороде переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили в городской администрации.
Согласно информации, зимой будет недоступен кольцевой маршрут по кремлевской стене. Нижегородцы и гости города могут посетить только участок от Дмитриевской до Часовой башен.
Также на детской площадке для безопасности зафиксированы качели-скамейки, сама площадка продолжает работу.
Кроме того, для посещения закрыта нижняя площадка Губернаторского сада, верхняя по-прежнему доступна.
В теплое время на нижней площадке планируется провести лекции по истории, архитектуре, экологии, творческие встречи с учеными, известными писателями и поэтами, спектакли, а также мастер-классы.
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