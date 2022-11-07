Субботний экофестиваль стартует в Нижнем Новгороде 12 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 12 ноября стартует серия экофестов, которые пройдут на площадке ТРЦ "Седьмое Небо". Мероприятия будут поддержаны регоператором "Нижэкология-НН" и министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

12 ноября - Детский день экофестиваля. Маленькие нижегородцы смогут пройти весёлый квест от экодвижения "РазДельно" и узнают, что такое осознанное потребление . Волонтёры расскажут о том, как сберечь нашу планету, научат сортировать вторсырье. Кроме того, для всех желающих будет организована зона экологических настольных игр. Одна из них - "Как управлять отходами" - разработана в Нижнем Новгороде. Для участия необходима запись по ссылке.

19 ноября – Модный день экофестиваля. На площадке пройдёт показ коллекции "Васильковые дети" от нижегородского дома моды PARLE. Все модели созданы в техниках "апсайклинг" и "кастомизация". Это значит, что дизайнеры взяли старую одежду, перекроили её, декорировали - и сотворили новые стильные вещи. Гости мероприятия смогут своими руками сделать аксессуары в этих экологичных техниках.

26 ноября – Творческий день экофеста, в рамках которого будут организованы мастер-классы по изготовлению самых разных поделок из вторсырья.

Начало всех мероприятий в 15:00.

Во время всех дней фестиваля экодвижение "РазДельно" проведёт сбор вторсырья, которое затем отправится на переработку. Сборы пройдут по субботам с 15:00 до 18:00. Принимать будут бумагу и картон, пластиковые бутылки из-под воды и лимонадов с маркировкой "1" в треугольнике, пластиковые ёмкости из-под бытовой химии объёмом до 5 л с маркировкой "2", алюминиевые банки из-под лимонадов. Вторсырьё должно быть сухим и чистым, а также смятым для экономии места. Те, кто сдаст наполненный доверху пакет вторсырья, получат подарки.

Кроме того, в течение ноября в холле ТРЦ "Седьмое Небо" работает фотовыставка "Нижний. Trash", демонстрирующая тему сложных взаимоотношений человека и его отходов. Это совместный проект ООО "Нижэкология-НН" и известного фотографа Алика Якубовича.

Напомним, что жители Нижегородской области с 11 по 27 ноября смогут принять участие в ежегодном Всероссийском экологическом диктанте.