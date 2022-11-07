Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2022 19:07  [277] Экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области из-за погоды
12 ноября 2022 16:58  [208] Экомарафон под девизом "Сдай макулатуру - спаси дерево!" пройдет в Нижегородской области
12 ноября 2022 16:01  [261] Поставки предметов экипировки для мобилизованных нижегородцев организованы по поручению Глеба Никитина
12 ноября 2022 14:26  [223] Свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев
12 ноября 2022 10:26  [296] Более 280 подъездов отремонтировали с начала года в Нижегородской области после вмешательства жилинспекции
12 ноября 2022 09:16  [288] Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области
11 ноября 2022 18:46  [389] Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в Мининском университете
11 ноября 2022 18:23  [390] Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с возможным загрязнением прибрежной полосы Волги около Балахны
11 ноября 2022 18:09  [390] Количество автобусов и троллейбусов увеличено в Сормовском районе из-за ремонта трамвайных путей
11 ноября 2022 17:55  [333] Граффити с Героями СССР создали в школе № 129 Нижнего Новгорода
Общество

Субботний экофестиваль стартует в Нижнем Новгороде 12 ноября

11 ноября 2022 12:53  [213] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 12 ноября стартует серия экофестов, которые пройдут на площадке ТРЦ "Седьмое Небо". Мероприятия будут поддержаны регоператором "Нижэкология-НН" и министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

12 ноября - Детский день экофестиваля. Маленькие нижегородцы смогут пройти весёлый квест от экодвижения "РазДельно" и узнают, что такое осознанное потребление . Волонтёры расскажут о том, как сберечь нашу планету, научат сортировать вторсырье. Кроме того, для всех желающих будет организована зона экологических настольных игр. Одна из них - "Как управлять отходами" - разработана в Нижнем Новгороде. Для участия необходима запись по ссылке.

19 ноября – Модный день экофестиваля. На площадке пройдёт показ коллекции "Васильковые дети" от нижегородского дома моды PARLE. Все модели созданы в техниках "апсайклинг" и "кастомизация". Это значит, что дизайнеры взяли старую одежду, перекроили её, декорировали - и сотворили новые стильные вещи. Гости мероприятия смогут своими руками сделать аксессуары в этих экологичных техниках.

26 ноября – Творческий день экофеста, в рамках которого будут организованы мастер-классы по изготовлению самых разных поделок из вторсырья.

Начало всех мероприятий в 15:00.

Во время всех дней фестиваля экодвижение "РазДельно" проведёт сбор вторсырья, которое затем отправится на переработку. Сборы пройдут по субботам с 15:00 до 18:00. Принимать будут бумагу и картон, пластиковые бутылки из-под воды и лимонадов с маркировкой "1" в треугольнике, пластиковые ёмкости из-под бытовой химии объёмом до 5 л с маркировкой "2", алюминиевые банки из-под лимонадов. Вторсырьё должно быть сухим и чистым, а также смятым для экономии места. Те, кто сдаст наполненный доверху пакет вторсырья, получат подарки.

Кроме того, в течение ноября в холле ТРЦ "Седьмое Небо" работает фотовыставка "Нижний. Trash", демонстрирующая тему сложных взаимоотношений человека и его отходов. Это совместный проект ООО "Нижэкология-НН" и известного фотографа Алика Якубовича.

Напомним, что жители Нижегородской области с 11 по 27 ноября смогут принять участие в ежегодном Всероссийском экологическом диктанте.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фестиваль Экология
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2020 14:26  [758] Нижегородцы создали первую в РФ настольную экологическую игру "Как управлять отходами"
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph