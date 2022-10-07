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Общество

Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода обсудили с Юрием Шалабаевым итоги работы за 3 года

31 октября 2022 15:54  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода обсудили с мэром Юрием Шалабаевым итоги работы за 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, за время работы второго созыва палаты было проведено 130 общественных обсуждений и дискуссий, предоставлено более 100 экспертных оценок по вопросам развития города и региона, реализовано около 700 лучших предложений.

Юрий Шалабаев высоко оценил работу Общественной палаты города и рассказал, что ее председатель, почетный гражданин Нижнего Новгорода Геннадий Рябов станет советником главы города.

Одним из основных итогов работы члена палаты отметили подготовку города к 800-летию и благоустройство, в том числе парка "Швейцария". Также был отмечен рост туристического потока в Нижний Новгород.

По словам Геннадия Рябова, члены второго созыва собрали лучшие проекты и идеи, реализацию которых продолжит третий созыв.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода приступила к формированию третьего созыва Общественной палаты в конце августа.

Также ранее сообщалось, что десять человек от главы города вошли в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода третьего созыва.

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Теги:
Общественная палата Юрий Шалабаев
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