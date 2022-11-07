Эксперт-мониторинг событий с 4 по 11 ноября 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Победы начинаются с самоочищения



Эксперт "Минин-центра", постоянный член "Изборского клуба", директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов отмечает, что 9 ноября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации N 809 "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Этот документ разработан нашим институтом по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Помимо изначально заложенных постулатов, основанных на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в которой ситуация в России и мире оценивается как требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей, в тексте Основ учтены позиции очень многих людей, экспертов, представителей общественности. Работа над документом велась с конца 2020 года.

Основная цель указа – формулирование основ сбережения народа. Президент говорит постоянно и много, о том, что сбережение народа - главная задача. Это не только сохранение территории, не только рост населения, это еще и сохранение нашей идентичности. Именно наши ценности не только способствуют демографическому росту, потому что включают традиционные и семейные ценности, но это и продуцируют воспроизводство нашего образа жизни, и это очень важный элемент сбережения народа.

За последние 30 лет стало понятно, что если государство не помогает обществу в сохранении своей идентичности, не участвует в воспитании людей в духе определенного мировоззрения или ценностей, то возникающий вакуум в воспитании заполняется другими акторами. Речь идёт прежде всего о так называемом «коллективном Западе». Его усилия направлены на то, чтобы вложить в головы детей, молодежи, взрослых людей вовсе не наши ценности, не наше мировоззрение, а то, что им выгодно.

Кстати, Многих проблем, с которыми Россия сегодня сталкивается, например, в ходе мобилизации, не было бы, если бы прошедшие 30 лет мы бы занимались полноценным воспитанием молодежи. Для воспитания надо понимать, в духе чего мы воспитываем молодежь. Это и есть те самые ориентиры для воспитания, без которых мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами.

Наверное, самый предельный пример того, к чему это может привести «допуск козла в огород», это ситуация на современной так называемой «Украине». Её жители – это люди, которые еще несколько десятков лет назад считались одной из ветвей единого русского народа, к которому относились великороссы, малороссы и белорусы. Теперь украинцы не просто считают себя отдельной нацией, а нацией активно враждебной русским, ненавидящей русских и нацеленной на конфронтацию и уничтожение России. Вот, к чему приводит ситуация, когда государство не заботится о воспитании новых поколений.

Поэтому одна из целей данного документа – дать наиболее важные ориентиры в этом воспитании. Ориентиры, которые мы называем «традиционными ценностями». Это не нечто замшелое, догматическое, сковывающее поиск новых современных форм. Это представление о добре и зле. Ценности, понимаемые как нравственные ориентиры, являются для нас стабильными и неизменными настолько же, насколько для нас является неизменной наша русская идентичность. Но эти ценности позволяют нам в каждой конкретной новой ситуации отвечать на любые вызовы достойным образом, при этом сохраняя свою идентичность.

Подписание Указа сегодня не связано с текущими событиями на Украине - он должен был быть издан гораздо раньше. Понимание того, что государство обязано заниматься воспитанием, появилось у руководства страны и у общества в целом уже давно. Соответствующие положения звучат в посланиях и выступлениях нашего президента уже не первый год. А несколько лет назад в закон «Об образовании» были внесены поправки, закрепляющие, что образование подразумевает собой не только обучение, но и воспитание.

Поэтому работа над Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей началась немедленно, как только созрело понимание, что необходим отдельный документ, который описывал бы ценностные приоритеты. Работа шла два года - это долгий процесс. Необходимо было скомпоновать в рамках одного текста необходимые смыслы, задачи, цели, принципы работы, механизмы. Мы работали с учеными, академиками, с экспертами в сфере образования, культуры, с представителями творческих союзов.

Кроме того, мы постарались максимально привлечь гражданское общество к работе по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Государство одно не справится с этой работой. И как мы поняли в процессе общественного обсуждения, в обществе созрел запрос на такую работу по сохранению ценностей. Люди готовы включаться в эту работу и активно в ней участвовать.

На завершающем этапе, который длился последние месяцы – все эти положения необходимо было согласовать с заинтересованными ведомствами, которым потом придётся выполнять эту работу, решать эти задачи, проводить соответствующие редакционные правки.

И вот, наконец, 9 ноября был подписан Указ Президента Российской Федерации! Россия поступательно движется к Возрождению.

Региональная тема – Строительство экотехнопарка в Дзержинске.



Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 7 ноября было подписано постановление о выделении 1,5 млрд рублей из средств федерального бюджета на строительство промышленного экотехнопарка в Дзержинске. Строительство будет производиться на территории промзоны завода "Заря", а застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" (дочерняя компания "Российского экологического оператора"). В итоге будет создана необходимая инфраструктура мусороперерабатывающего завода и предприятий по производству продукции из вторсырья с применением новейших экологических технологий. Предполагается, что площадь парка составит до 18 га, а производства по утилизации и переработке отходов будут иметь мощность не менее 154,5 тыс. тонн в год.

Строительство парка будет вестись в рамках инициативы «Экономика замкнутого цикла», которая предусматривает повышение до 40% к 2030 году доли вторичного сырья в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и прочих отраслях одновременно со снижением объема подлежащих захоронению отходов.

Это напрямую будет связано и с развитием особых экономических зон и территорий опережающего развития в регионе. Напомним, что ранее Корпорация развития Нижегородской области подала заявку на расширение ОЭЗ «Кулибин» (Дзержинский городской округ). Ее площадь и количество резидентов после этого могут увеличиться в 10 раз. Сам льготный налоговый режим (минимальные ставки налога на прибыль, нулевые ставки по транспортному налогу, налогам на землю и имущество), применяемый в особых экономических зонах, будет способствовать увеличению бизнес-активности.

В целом строительство экотехнопарка станет важной частью принимаемых Нижегородской областью мер по достижению поставленных в рамках Нацпроекта «Экология» задач. Напомним, что к их числу относятся

снижение к 2030 году не менее чем в два раза объема отправляемых на полигоны твердых бытовых отходов и достижение 100% их сортировки.

Отметим, что реализация данного проекта позволит не только осуществить переработку наиболее «тяжелых» с экологической точки зрения отходов (шин, пластика, химикалий и т.д.), но и наладить выпуск востребованной на рынке продукции из вторсырья. Это, в свою очередь, позволит снизить затраты, а также создать новые рабочие места, что актуально в условиях продолжающегося переформатирования отечественной экономики в связи с проведением Специальной военной операции и усилением санкционного давления со стороны США, Великобритании, стран Евросоюза и т.д.

Муниципальная тема – Горизбирком. Ликвидировать нельзя, преобразовать.

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, состоявшиеся 9 ноября 2022 года публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода, основные вопросы которых связаны с планами новых изменений текста Устава города. В мероприятии приняли участи 198 человек, в том числе 158 человек с использованием системы видеоконференцсвязи. В числе предметов слушаний была тема определения правовых основ вручения наград муниципального образования города Нижний Новгород, тема уточнения состава территории муниципального образования Нижнего Новгорода с учетом Новинского сельсовета, тема редактирования статьи о концессиях, тема расширения системы муниципальных правовых актов за счет правовых актов первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты и председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода и ряд других, среди которых наиболее значительной является тема об исключении положений об избирательной комиссии муниципального образования.

Если задача уточнения состава территории муниципального образования, актуальная в связи с фактическими изменениями за счёт интеграции новых жилых районов п. Новинки, то актуальность вопроса о ликвидации избирательной комиссии Нижнего Новгорода не столь очевидна. Между тем, в этой сфере в последние годы происходят процессы, стимулирующие переосмысление роли избирательной комиссии города. Во-первых, в 2021 г. появился федеральный закон о единой системе публичной власти, в котором реализуются идеи конституционных поправок 2020 г., касающихся организации единой системы публичной власти в России. Во-вторых, сохраняет присутствие тенденция экономии расходов на чиновниках разного рода и сокращения «лишних» уровней управления. В-третьих, есть тенденция цифровизации института выборов, тенденция внедрения информационных технологий в процедуры голосования и подведения итогов голосования, в рамках которой постепенно вводится единая IT-централизованная система дистанционного голосования. Эти тенденции действительно актуализируют внимание к роли городской избирательной комиссии, которую уловили инициаторы поправки. При этом, как говорил герой популярного советского фильма, они сделали в целом правильный логический вывод, но, не ошиблись ли они в «знаке»? Инициаторы поправки поставили знак «минус», предлагая ликвидировать ст.7 Устава города «Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород». А стоило бы подумать о том, чтобы поставить знак «плюс», то есть предложить преобразовать старый городской избирком, отвечавший, в основном, за организацию одного – двух видов вовлечения граждан в местную публичную политику (выборы, референдумы), в более многофункциональную структуру, отвечающую за вовлечение граждан в местную публичную политику по всему спектру видов муниципально-гражданского партнёрства, установленного в ФЗ-131 об основах местного самоуправления (общественные слушания, голосование по отзыву депутата, сходы, собрания граждан, законотворческая инициатива граждан и пр.).

Необходимо понимать, что в настоящее время идёт острейшая борьба за умы и симпатии наших граждан, которую ведут центры политического влияния недружественных стран Запада. Их задача проста: разрушать структуры муниципально-гражданского партнёрства в России и формировать их доверительное отношение к государствам Запада. Наша муниципальная власть, если она видит себя участником этого противоборства на стороне России, должна осознавать, что доверительные структуры местного муниципально-гражданского партнёрства – это высокая ценность муниципалитета, которую необходимо поддерживать, развивать и капитализировть в интересах России. Если смотреть на преобразование городской избирательной комиссии с этой позиции, можно показать, что полная ликвидация – это решение, существенно травмирующее и без того неустойчивое поле социального доверия по отношению к институту выборов и по отношению ко всей структуре доверительных муниципально-гражданских отношений в Нижнем Новгороде.

Турбулентность современной социально-экономической ситуации, в т.ч. сложности «боевой и политической подготовки» в западных регионах России существенно усиливают запрос не только на то, что «своих не бросаем», но и на то, что «своим объясняем». Причём наши объяснения для наших граждан должны быть яснее и доходчивее, чем объяснения центров влияния Запада и подотчётных им иностранных агентов. Преимущество нашей городской власти в этом противоборстве в том, что она может строить структуры объясняющего и иного партнёрства с гражданами в формате непосредственного общения, где влияние иностранных агентов почти нулевое. Иностранные центры влияния делают ставку на дистанционные методы, где у них сильные технологические и идеологические позиции. Именно поэтому необходимо изучать вопрос о преобразовании старого «горизбиркома» в городской распределённый, многофункциональный центр организации и развития механизмов участия граждан Нижнего Новгорода в работе муниципальной публичной власти своего города. На борьбе за симпатии наших граждан к нашей власти на местном уровне нельзя экономить, напротив новая распределённая структура должна объединять городской, районный уровни и доходить до соседских центров. Если этого не будет сделано, то появится высокая угроза того, что иностранным агентам будет проще вовлекать симпатии нижегородцев в поле публичной политики недружественных государства Запада.