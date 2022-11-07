Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Политика

Эксперт-мониторинг событий с 4 по 11 ноября 2022 года от АНО "Минин-центр"

11 ноября 2022 19:07  [793] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Победы начинаются с самоочищения

Эксперт "Минин-центра", постоянный член "Изборского клуба", директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов отмечает, что 9 ноября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации N 809 "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Этот документ разработан нашим институтом по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Помимо изначально заложенных постулатов, основанных на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в которой ситуация в России и мире оценивается как требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей, в тексте Основ учтены позиции очень многих людей, экспертов, представителей общественности. Работа над документом велась с конца 2020 года.

Основная цель указа – формулирование основ сбережения народа. Президент говорит постоянно и много, о том, что сбережение народа - главная задача. Это не только сохранение территории, не только рост населения, это еще и сохранение нашей идентичности. Именно наши ценности не только способствуют демографическому росту, потому что включают традиционные и семейные ценности, но это и продуцируют воспроизводство нашего образа жизни, и это очень важный элемент сбережения народа.

За последние 30 лет стало понятно, что если государство не помогает обществу в сохранении своей идентичности, не участвует в воспитании людей в духе определенного мировоззрения или ценностей, то возникающий вакуум в воспитании заполняется другими акторами. Речь идёт прежде всего о так называемом «коллективном Западе». Его усилия направлены на то, чтобы вложить в головы детей, молодежи, взрослых людей вовсе не наши ценности, не наше мировоззрение, а то, что им выгодно.

Кстати, Многих проблем, с которыми Россия сегодня сталкивается, например, в ходе мобилизации, не было бы, если бы прошедшие 30 лет мы бы занимались полноценным воспитанием молодежи. Для воспитания надо понимать, в духе чего мы воспитываем молодежь. Это и есть те самые ориентиры для воспитания, без которых мы будем постоянно сталкиваться с такими проблемами.

Наверное, самый предельный пример того, к чему это может привести «допуск козла в огород», это ситуация на современной так называемой «Украине». Её жители – это люди, которые еще несколько десятков лет назад считались одной из ветвей единого русского народа, к которому относились великороссы, малороссы и белорусы. Теперь украинцы не просто считают себя отдельной нацией, а нацией активно враждебной русским, ненавидящей русских и нацеленной на конфронтацию и уничтожение России. Вот, к чему приводит ситуация, когда государство не заботится о воспитании новых поколений.

Поэтому одна из целей данного документа – дать наиболее важные ориентиры в этом воспитании. Ориентиры, которые мы называем «традиционными ценностями». Это не нечто замшелое, догматическое, сковывающее поиск новых современных форм. Это представление о добре и зле. Ценности, понимаемые как нравственные ориентиры, являются для нас стабильными и неизменными настолько же, насколько для нас является неизменной наша русская идентичность. Но эти ценности позволяют нам в каждой конкретной новой ситуации отвечать на любые вызовы достойным образом, при этом сохраняя свою идентичность.

Подписание Указа сегодня не связано с текущими событиями на Украине - он должен был быть издан гораздо раньше. Понимание того, что государство обязано заниматься воспитанием, появилось у руководства страны и у общества в целом уже давно. Соответствующие положения звучат в посланиях и выступлениях нашего президента уже не первый год. А несколько лет назад в закон «Об образовании» были внесены поправки, закрепляющие, что образование подразумевает собой не только обучение, но и воспитание.

Поэтому работа над Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей началась немедленно, как только созрело понимание, что необходим отдельный документ, который описывал бы ценностные приоритеты. Работа шла два года - это долгий процесс. Необходимо было скомпоновать в рамках одного текста необходимые смыслы, задачи, цели, принципы работы, механизмы. Мы работали с учеными, академиками, с экспертами в сфере образования, культуры, с представителями творческих союзов.

Кроме того, мы постарались максимально привлечь гражданское общество к работе по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Государство одно не справится с этой работой. И как мы поняли в процессе общественного обсуждения, в обществе созрел запрос на такую работу по сохранению ценностей. Люди готовы включаться в эту работу и активно в ней участвовать.

На завершающем этапе, который длился последние месяцы – все эти положения необходимо было согласовать с заинтересованными ведомствами, которым потом придётся выполнять эту работу, решать эти задачи, проводить соответствующие редакционные правки.

И вот, наконец, 9 ноября был подписан Указ Президента Российской Федерации! Россия поступательно движется к Возрождению.

Региональная тема – Строительство экотехнопарка в Дзержинске.

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 7 ноября было подписано постановление о выделении 1,5 млрд рублей из средств федерального бюджета на строительство промышленного экотехнопарка в Дзержинске. Строительство будет производиться на территории промзоны завода "Заря", а застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" (дочерняя компания "Российского экологического оператора"). В итоге будет создана необходимая инфраструктура мусороперерабатывающего завода и предприятий по производству продукции из вторсырья с применением новейших экологических технологий. Предполагается, что площадь парка составит до 18 га, а производства по утилизации и переработке отходов будут иметь мощность не менее 154,5 тыс. тонн в год.

Строительство парка будет вестись в рамках инициативы «Экономика замкнутого цикла», которая предусматривает повышение до 40% к 2030 году доли вторичного сырья в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и прочих отраслях одновременно со снижением объема подлежащих захоронению отходов.

Это напрямую будет связано и с развитием особых экономических зон и территорий опережающего развития в регионе. Напомним, что ранее Корпорация развития Нижегородской области подала заявку на расширение ОЭЗ «Кулибин» (Дзержинский городской округ). Ее площадь и количество резидентов после этого могут увеличиться в 10 раз. Сам льготный налоговый режим (минимальные ставки налога на прибыль, нулевые ставки по транспортному налогу, налогам на землю и имущество), применяемый в особых экономических зонах, будет способствовать увеличению бизнес-активности.

В целом строительство экотехнопарка станет важной частью принимаемых Нижегородской областью мер по достижению поставленных в рамках Нацпроекта «Экология» задач. Напомним, что к их числу относятся
снижение к 2030 году не менее чем в два раза объема отправляемых на полигоны твердых бытовых отходов и достижение 100% их сортировки.

Отметим, что реализация данного проекта позволит не только осуществить переработку наиболее «тяжелых» с экологической точки зрения отходов (шин, пластика, химикалий и т.д.), но и наладить выпуск востребованной на рынке продукции из вторсырья. Это, в свою очередь, позволит снизить затраты, а также создать новые рабочие места, что актуально в условиях продолжающегося переформатирования отечественной экономики в связи с проведением Специальной военной операции и усилением санкционного давления со стороны США, Великобритании, стран Евросоюза и т.д.

Муниципальная тема – Горизбирком. Ликвидировать нельзя, преобразовать.

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, состоявшиеся 9 ноября 2022 года публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода, основные вопросы которых связаны с планами новых изменений текста Устава города. В мероприятии приняли участи 198 человек, в том числе 158 человек с использованием системы видеоконференцсвязи. В числе предметов слушаний была тема определения правовых основ вручения наград муниципального образования города Нижний Новгород, тема уточнения состава территории муниципального образования Нижнего Новгорода с учетом Новинского сельсовета, тема редактирования статьи о концессиях, тема расширения системы муниципальных правовых актов за счет правовых актов первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты и председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода и ряд других, среди которых наиболее значительной является тема об исключении положений об избирательной комиссии муниципального образования.

Если задача уточнения состава территории муниципального образования, актуальная в связи с фактическими изменениями за счёт интеграции новых жилых районов п. Новинки, то актуальность вопроса о ликвидации избирательной комиссии Нижнего Новгорода не столь очевидна. Между тем, в этой сфере в последние годы происходят процессы, стимулирующие переосмысление роли избирательной комиссии города. Во-первых, в 2021 г. появился федеральный закон о единой системе публичной власти, в котором реализуются идеи конституционных поправок 2020 г., касающихся организации единой системы публичной власти в России. Во-вторых, сохраняет присутствие тенденция экономии расходов на чиновниках разного рода и сокращения «лишних» уровней управления. В-третьих, есть тенденция цифровизации института выборов, тенденция внедрения информационных технологий в процедуры голосования и подведения итогов голосования, в рамках которой постепенно вводится единая IT-централизованная система дистанционного голосования. Эти тенденции действительно актуализируют внимание к роли городской избирательной комиссии, которую уловили инициаторы поправки. При этом, как говорил герой популярного советского фильма, они сделали в целом правильный логический вывод, но, не ошиблись ли они в «знаке»? Инициаторы поправки поставили знак «минус», предлагая ликвидировать ст.7 Устава города «Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород». А стоило бы подумать о том, чтобы поставить знак «плюс», то есть предложить преобразовать старый городской избирком, отвечавший, в основном, за организацию одного – двух видов вовлечения граждан в местную публичную политику (выборы, референдумы), в более многофункциональную структуру, отвечающую за вовлечение граждан в местную публичную политику по всему спектру видов муниципально-гражданского партнёрства, установленного в ФЗ-131 об основах местного самоуправления (общественные слушания, голосование по отзыву депутата, сходы, собрания граждан, законотворческая инициатива граждан и пр.).

Необходимо понимать, что в настоящее время идёт острейшая борьба за умы и симпатии наших граждан, которую ведут центры политического влияния недружественных стран Запада. Их задача проста: разрушать структуры муниципально-гражданского партнёрства в России и формировать их доверительное отношение к государствам Запада. Наша муниципальная власть, если она видит себя участником этого противоборства на стороне России, должна осознавать, что доверительные структуры местного муниципально-гражданского партнёрства – это высокая ценность муниципалитета, которую необходимо поддерживать, развивать и капитализировть в интересах России. Если смотреть на преобразование городской избирательной комиссии с этой позиции, можно показать, что полная ликвидация – это решение, существенно травмирующее и без того неустойчивое поле социального доверия по отношению к институту выборов и по отношению ко всей структуре доверительных муниципально-гражданских отношений в Нижнем Новгороде.

Турбулентность современной социально-экономической ситуации, в т.ч. сложности «боевой и политической подготовки» в западных регионах России существенно усиливают запрос не только на то, что «своих не бросаем», но и на то, что «своим объясняем». Причём наши объяснения для наших граждан должны быть яснее и доходчивее, чем объяснения центров влияния Запада и подотчётных им иностранных агентов. Преимущество нашей городской власти в этом противоборстве в том, что она может строить структуры объясняющего и иного партнёрства с гражданами в формате непосредственного общения, где влияние иностранных агентов почти нулевое. Иностранные центры влияния делают ставку на дистанционные методы, где у них сильные технологические и идеологические позиции. Именно поэтому необходимо изучать вопрос о преобразовании старого «горизбиркома» в городской распределённый, многофункциональный центр организации и развития механизмов участия граждан Нижнего Новгорода в работе муниципальной публичной власти своего города. На борьбе за симпатии наших граждан к нашей власти на местном уровне нельзя экономить, напротив новая распределённая структура должна объединять городской, районный уровни и доходить до соседских центров. Если этого не будет сделано, то появится высокая угроза того, что иностранным агентам будет проще вовлекать симпатии нижегородцев в поле публичной политики недружественных государства Запада.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Избирком Технопарк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph