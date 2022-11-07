Экомарафон под девизом "Сдай макулатуру - спаси дерево!" пройдет в Нижегородской области Общество

Фото предоставлено организаторами экомарафона

Нижегородцы с 15 ноября по 30 декабря 2022 года примут участие во Всероссийском экомарафоне "Переработка", который пройдет под девизом "Сдай макулатуру – спаси дерево!".

Как сообщают организаторы, цель экомарафона - возрождение традиционного сбора макулатуры у населения, что дает возможность производителям бумаги экономить остродефицитное древесное сырье, а жителям планеты - ее ресурсы.

Сбор макулатуры также является частью программы создания отрасли по раздельному сбору отходов в соответствии с поручением президента РФ.

Марафон проводится дважды в год, нижегородцы уже принимали в нем участие с 13 апреля по 20 мая 2022 года и собрали более 31 тыс. кг макулатуры.

Мероприятие проходит в виде соревнований между районами. Весной в тройку победителей вошли Большемурашкинский (первое место), Тонкинский (второе место) и Шарангский (третье место) районы.

Для того чтобы принять участие в марафоне, необходимо заполнить заявку на сайте www.сдайбумагу.рф, где нужно указать свои данные, место дислокации, контактный телефон и объем макулатуры, который участник акции хочет сдать (рекомендуется не менее 30 кг).

С участником свяжутся организаторы и договорятся о месте, дате и времени передачи макулатуры. В указанный день к участнику приедет автомобиль и заберет груз.

(0+)