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Общество

Более 30 деревьев повалил ветер в Нижнем Новгороде c 12 на 13 ноября

13 ноября 2022 16:31  [255] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия непогоды устраняют в районах Нижнего Новгорода оперативные и дорожные службы. Об этом рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, накануне в Нижегородскую область пришёл мощный циклон, который сопровождался дождём и усилением северо-западного ветра: порывы его составляли 17-22 м/с. Такая погода сохранилась и днём 13 ноября, но пик непогоды пришёлся на минувшую ночь.

Юрий Шалабаев отметил, от горожан поступило 37 сообщений о падениях деревьев. Также в Ленинском и Нижегородском районах были зафиксированы отключения электроэнергии.

"На местах проводятся восстановительные работы, в течение дня в дома вернётся свет", - сообщил мэр.

В настоящее время оперативные и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия ливня и урагана.

Как сообщили в администрации Ленинского района, в результате ветра повалено восемь деревьев: по одному в сквере "Техноткань" и на улицах Юпитерской, Сухопутной, Паскаля, Матросской, Каховской, Ангарской, пер. Райниса. Из-за сильного ветра упали световые фигуры на бульваре Заречном. Глава районной администрации Александр Кулагин поручил дорожным и коммунальным службам ускорить работы по ликвидации последствий непогоды.

В Автозаводском районе с раннего утра работы по устранению последствий сильного ветра проводят ДУКи, подрядные организации, коммунальные службы. "В первую очередь от упавших деревьев и веток освобождаются проезжие части и пешеходные тротуары, также ведутся работы рядом с социальными объектами и в скверах. Работы идут на пр. Ильича, ул. Героя Поющева и других", - рассказал глава района Александр Нагин.

В Сормовском районе деревья упали на улицах Ефремова, Энгельса, Исполкома, Планетной - всего поступило семь сообщений. В настоящее время откачана вода на улицах Светлоярской и Федосеенко, проспекте 70 лет Октября. И.о. главы райадминистрации Алексей Рыболовлев отметил, что проверка территории продолжается, жители могут сообщить об упавших деревьях в администрацию.

В Приокском районе работа по устранению упавших деревьев проводилась на улицах 40 лет Победы и Пятигорской, в микрорайоне Щербинки-1. Ответственные организации проверяют все системы, которые могли пострадать от ветра, и проводят уборку территорий.

В Советском районе ветер повалил деревья на улицах Заярской, Надежды Сусловой, Артельной, Невзоровых, Норвежской, Ошарской и Ванеева. "Специалисты работают с раннего утра, поэтому часть заявок, поступивших от жителей, уже отработаны. На других адресах продолжается уборка", - сообщила и.о. главы администрации Екатерина Аширова.

В Канавинском районе завершается откачка воды на улицах Генерала Зимина, Гордеевской, Тонкинской, Советской, Мурашкинской и Московском шоссе. Упавшие деревья оперативно распилены и вывезены с территорий.

В Нижегородском районе ветер повалил деревья на улицах М. Горького, Радужной, Добролюбова, Большие овраги. Рабочие расчищают от них территорию. 

В Московском районе приводят в порядок улицы и придомовые территории от сломанных и упавших деревьев на улице Лубянской и Московском шоссе. 

Ранее сообщалось, что около 20 деревьев упало на автомобили в Нижегородской области этой ночью.

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Теги:
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