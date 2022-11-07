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Общество

Более 150 тыс. реестровых дел оцифруют в Нижегородской области до конца года

14 ноября 2022 09:32  [135] Общество

НИА "Нижний Новгород"

До конца 2022 года в Кадастровой палате Нижегородской области будет оцифровано 151289 бумажных дел, переданных из архива Росреестра. Об этом сообщили в Кадастровой палате Нижегородской области.

Согласно информации, для выполнения плана работ в рамках госпрограммы по переводу в электронный вид реестровых дел создан оперативный штаб.

Коме того, определены ответственные за организацию работ по сканированию, за взаимодействие с территориальными органами Росреестра и за загрузку отсканированных документов в информационную систему "Архив", рассказала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области Марина Баландина.

Единая общероссийская электронная платформа с данными о земле и недвижимости создается по государственной программе "Национальная система пространственных данных". Для достижения плановых показателей по оцифровке данных в нижегородскую Кадастровую палату из Москвы дополнительно поступило 78 сканеров и принято на работу 28 новых сотрудников. 

В день сотрудник сканирует до 300 листов, превышая плановые показатели на треть. После оцифровки бумажные носители отправляются обратно в Росреестр на постоянное хранение. С этого момента регистраторы, принимая решение по делу, будут руководствоваться только электронными образами документов, что значительно сокращает сроки обработки обращения граждан.

"Перевод архивов в электронную форму оптимизирует процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за счет автоматизации процессов обмена данными. И, несомненно, это повышает качество оказания госуслуг в сфере недвижимости», – отметила руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн.

Ранее сообщалось, что Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области.

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Теги:
Кадастровая палата
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