Евгений Люлин ответит на вопросы нижегородцев о частичной мобилизации 16 ноября

Евгений Люлин
Фото:
Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 16 ноября проведет "Открытую линию" по вопросам частичной мобилизации и лично ответит на вопросы жителей региона.
Согласно информации, задать свои вопросы можно в онлайн-чате "Открытой линии" на сайте Заксобрания и по телефону +79503555020 с 17:30 до 19:00.
Также на вопросы будут отвечать депутаты регионального парламента и юристы.
Принимаются вопросы о предоставлении льгот и других мер поддержки, которые полагаются мобилизованным и их семьям.
Напомним, 9 ноября в рамках "Открытой линии" Евгений Люлин ответил почти на 100 вопросов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+