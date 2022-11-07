Евгений Люлин ответит на вопросы нижегородцев о частичной мобилизации 16 ноября Общество

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 16 ноября проведет "Открытую линию" по вопросам частичной мобилизации и лично ответит на вопросы жителей региона.

Согласно информации, задать свои вопросы можно в онлайн-чате "Открытой линии" на сайте Заксобрания и по телефону +79503555020 с 17:30 до 19:00.

Также на вопросы будут отвечать депутаты регионального парламента и юристы.

Принимаются вопросы о предоставлении льгот и других мер поддержки, которые полагаются мобилизованным и их семьям.

Напомним, 9 ноября в рамках "Открытой линии" Евгений Люлин ответил почти на 100 вопросов.