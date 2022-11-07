Более 850 нижегородцев были призваны в армию с начала ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 850 нижегородцев были призваны в армию с начала ноября. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.

Напомним, осенний призыв начался в Нижегородской области 1 ноября.

В период с 1 ноября по 31 декабря по всей стране в армию планируется призвать 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В Нижегородской области отправятся служить около 1 700 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода. Из них около 500 планируется направить в элитные воинские части.

Согласно информации, на данный момент на службу в армию в регионе уже призвано более 850 человек, что составляет более 50% от запланированного числа новобранцев.

К месту службы уже отправились более 270 нижегородцев - 100% от нормы, установленной на сегодняшний день.

Также отсрочку от военной службы получили более 2,6 тысяч нижегородцев, из них 2,2 тысячи - в связи с обучением, 370 человек - из-за временной негодности, двое - по семейным обстоятельствам.

Кроме того, около 800 человек были освобождены от призыва, в основном, по состоянию здоровья.

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов напомнил, что срочники не будут отправляться в горячие точки и отметил, что осенний призыв проходит по плану.