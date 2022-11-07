Конкурс на пост главы Нижегородского района
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2022 19:02  [115] Безбарьерная среда создана в 97 школах и детсадах Нижнего Новгорода
17 ноября 2022 18:50  [159] Отраслевая рабочая группа по цифровизации городского хозяйства создана в Нижнем Новгороде по инициативе "Нижегородского водоканала"
17 ноября 2022 18:36  [189] Дополнительная спецтехника выпущена на улицы Нижнего Новгорода из-за снежного циклона
17 ноября 2022 18:06  [140] Нижегородские экологические проекты вошли в шорт-листы федеральной "Зелёной премии"
17 ноября 2022 17:44  [148] Эксперт рассказал о нюансах введения единой школьной формы в России
17 ноября 2022 17:26  [135] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 18-21 ноября
17 ноября 2022 16:34  [163] Электричка "Варя - Починки" в Нижнем Новгороде в 2022 году перевезла 1 млн пассажиров
17 ноября 2022 16:15  [142] ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний
17 ноября 2022 15:45  [160] Депутаты ЗСНО поддержали идею о бесплатном проезде по платным трассам для школьных автобусов
17 ноября 2022 15:34  [150] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр.Гагарина 18 и 19 ноября
Общество

Более 850 нижегородцев были призваны в армию с начала ноября

16 ноября 2022 17:13  [303] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 850 нижегородцев были призваны в армию с начала ноября. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.

Напомним, осенний призыв начался в Нижегородской области 1 ноября.

В период с 1 ноября по 31 декабря по всей стране в армию планируется призвать 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В Нижегородской области отправятся служить около 1 700 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода. Из них около 500 планируется направить в элитные воинские части.

Согласно информации, на данный момент на службу в армию в регионе уже призвано более 850 человек, что составляет более 50% от запланированного числа новобранцев.

К месту службы уже отправились более 270 нижегородцев - 100% от нормы, установленной на сегодняшний день.

Также отсрочку от военной службы получили более 2,6 тысяч нижегородцев, из них 2,2 тысячи - в связи с обучением, 370 человек - из-за временной негодности, двое - по семейным обстоятельствам.

Кроме того, около 800 человек были освобождены от призыва, в основном, по состоянию здоровья.

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов напомнил, что срочники не будут отправляться в горячие точки и отметил, что осенний призыв проходит по плану.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph