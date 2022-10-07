Около 500 человек из Нижегородской области планируется направить в элитные воинские части Общество

НИА "Нижний Новгород"

В рамках стартовавшего осеннего призыва в армию из Нижегородской области около 500 человек планируется направить в элитные воинские части. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.

Там отметили, что распределение нижегородских призывников по видам войск происходит с учетом их предпочтений.

Военком Автозаводского района Нижнего Новгорода Николай Семчук подчеркнул, что задание по осеннему призыву меньше, чем обычно, поскольку сроки призыва сократились на месяц.

В Военном комиссариате региона также напомнили, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения спецоперации и горячие точки.