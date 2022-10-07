Около 500 человек из Нижегородской области планируется направить в элитные воинские части

НИА "Нижний Новгород"
В рамках стартовавшего осеннего призыва в армию из Нижегородской области около 500 человек планируется направить в элитные воинские части. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.
Там отметили, что распределение нижегородских призывников по видам войск происходит с учетом их предпочтений.
Военком Автозаводского района Нижнего Новгорода Николай Семчук подчеркнул, что задание по осеннему призыву меньше, чем обычно, поскольку сроки призыва сократились на месяц.
В Военном комиссариате региона также напомнили, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения спецоперации и горячие точки.
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