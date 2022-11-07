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Общество

Депутаты ЗСНО поддержали инициативу губернатора о единовременной выплате нижегородцам - юбилярам семейной жизни

16 ноября 2022 17:40  [283] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы - юбиляры семейной жизни смогут рассчитывать на единовременную выплату. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в региональном парламенте поддержали соответствующую инициативу губернатора глеба Никитина.

Проект регионального закона "О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни" предусматривает право на получение единовременной денежной выплаты супругами, состоящими в зарегистрированном браке 50, 60, 70 лет и постоянно проживающим на территории Нижегородской области в течение не менее десяти лет, предшествующих году получения единовременной денежной выплаты.

Размер выплаты составит 10 000 рублей независимо от срока проживания в браке. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.       

"В этом году в День семьи, любви и верности вручал награды семьям из разных районов региона. Очень приятно было видеть людей, которые вместе прожили столько лет, сохранив любовь и уважение друг к другу. Уже есть награды для таких семей, а теперь вводим ещё один знак поощрения. Важно, чтобы подобных примеров было как можно больше", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что за последние два года значительно увеличилось количество обращений граждан по вопросу установления единовременной денежной выплаты.

"Современное общество держится на крепких семьях. Там, где из поколения в поколение передается традиция взаимной заботы, доверия и уважения, сердца людей наполнены душевным теплом. У таких родителей рождаются и вырастают по-настоящему счастливые дети, для которых семья – самое ценное в жизни", - добавил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В Главном управлении ЗАГС сообщили, что в случае принятия законопроекта право на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни на территории Нижегородской области ежегодно получат около 4 тысяч супружеских пар.

"В органах ЗАГС области на регулярной основе проводятся торжественные мероприятия, посвященные юбилеям семейной жизни. В рамках торжеств ежегодно чествуется около 1 000 супружеских пар, проживших в браке долгие годы. Пропаганда крепкой, дружной семьи, материнства и детства сейчас очень востребована в обществе и является достойным примером для подрастающего поколения", - отметила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Ранее сообщалось, что более 440 пар заключили брак в Нижегородской области 22 июля.

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Теги:
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