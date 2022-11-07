Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2023 год пройдут 2 декабря Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 год пройдут 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно информации, слушания начнутся в 14:00, а трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

Нижегородцы могут направить свои вопросы и замечания до 23:59 1 декабря по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213, по электронной почте ann@admgor.nnov.ru, а также на сайте мэрии через сервис "Интернет-приемная".

С полным текстом проекта решения о бюджете на 2023 гогд и плановый период 2024-2025 гг. можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 49 млрд рублей.

Также напомним, что расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год исполнены на 63% от запланированного.