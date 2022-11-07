Глеб Никитин проверил ход работ по строительству новых станций метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Глеб Никитин в ходе выездного совещания на стройплощадке в районе площади Сенной проверил работы по строительству новых станций метро в Нижнем Новгороде.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава региона, подготовка для важной стройки в большом объеме проведена администрацией Нижнего Новгорода совместно с правительством региона.

На площадках все готово для начала строительно-монтажных работ, завершен вынос коммуникаций из зоны строительства, третьи лица получили компенсации.

Как подчеркнул Глеб Никитин, работы выполняются по ранее намеченным планам. В начале декабря подрядчик планирует приступить к устройству ограждающих конструкций и стартовых котлованов на Сенной и Горького.

Ранее сообщалось, что временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре. Два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде ранее прошли госэкспертизу.