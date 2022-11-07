ФАП построили в деревне Беловка в Пильнинском муниципальном округе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Беловка Пильнинского муниципального округа.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что на стройку данного объекта по нацпроекту было направлено почти 2 млн рублей. Работы по возведению ФАПа велись с мая по октябрь.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил о завершении благоустройства прилегающей территории.

"Проводятся пусконаладочные работы по газификации фельдшерско-акушерского пункта. Когда его введут в эксплуатацию, помощь здесь смогут получать более 130 жителей ближайших населенных пунктов", - рассказал глава нижегородского минздрава.

ФАП будет обслуживать жителей деревень Беловка, Андреевка, Большая Александровка, Левашовка, Озеровка, Тимофеевка, Ульяновка и села Алисаново.

Ранее сообщалось, что отремонтированный ФАП открылся в деревне Высокая Чкаловского городского округа.