Проезд на улицу Сеченова с Большой Печёрской перекрыли до 26 ноября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде временно ограничено движение транспорта на участке улицы Сеченова: от перекрёстка с Большой Печёрской до стройплощадки в направлении улицы Тургенева. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Напомним, на данном участке дорогу перекрыли с 7 октября в связи со строительными работами.

Теперь ограничения продлены до 23:59 25 ноября.

В департаменте сообщили, что соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к зоне перекрытия.

Напомним, в декабре перекроют участок улицы Сеченова от Большой Печёрской до Канатной дороги. Движение будет организовано по построенной временной дороге, которая пойдёт параллельно Большой Печерской - от Печёрского съезда до Сенной площади.