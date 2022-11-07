Преподаватель нижегородского транспортного учебного заведения пойман на получении взятки в 60 тысяч рублей

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Преподаватель нижегородского транспортного учебного заведения задержан за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Согласно информации, 39-летний мужчина получил от своего студента взятку в размере 60 тысяч рублей за выдачу справки об успешном прохождении производственной практики. При этом учащийся фактически не проходил ее.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 3 УК РФ (получение взятки).
В настоящее время ведется следствие и избирается мера пресечения для преподавателя.
Ранее сообщалось, что профессора вуза в Нижнем Новгороде оштрафовали за получение 47 взяток.
Также напомним, что преподавателя нижегородского техникума заключили под стражу за взятки.
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