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Жителям Верхних Печёр может быть предоставлен приоритет при зачислении в "Школу 800". Об этом стало известно на встрече инициативной группы с представителями правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
Как рассказал замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, для предоставления приоритета при зачислении жителям домов, относящихся по прописке к школе №103, будет разработан или создан юридический механизм.
По словам директора школы №103 Марины Хиловой, в образовательном учреждении превышение численности учеников уже составляет более тысячи человек.
Планируется, что загрузка в корпусе "Школы 800" в Верхних Печёрах будет постепенно увеличиваться в течение трех лет.
Сейчас же в "Школе 800" идет процесс ввода в эксплуатацию. Отмечается, что набор детей в начнется до начала следующего учебного года.
Напомним, корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах получил заключение о соответствии проектной документации 15 ноября.
Возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея. Строки окончания строительства несколько раз переносились.
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