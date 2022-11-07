Жителям Верхних Печёр может быть предоставлен приоритет при зачислении в "Школу 800" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жителям Верхних Печёр может быть предоставлен приоритет при зачислении в "Школу 800". Об этом стало известно на встрече инициативной группы с представителями правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, для предоставления приоритета при зачислении жителям домов, относящихся по прописке к школе №103, будет разработан или создан юридический механизм.

По словам директора школы №103 Марины Хиловой, в образовательном учреждении превышение численности учеников уже составляет более тысячи человек.

Планируется, что загрузка в корпусе "Школы 800" в Верхних Печёрах будет постепенно увеличиваться в течение трех лет.

Сейчас же в "Школе 800" идет процесс ввода в эксплуатацию. Отмечается, что набор детей в начнется до начала следующего учебного года.

Напомним, корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах получил заключение о соответствии проектной документации 15 ноября.

Возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея. Строки окончания строительства несколько раз переносились.