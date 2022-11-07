Вынос инженерных коммуникаций завершен на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вынос инженерных коммуникаций завершен на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".

Согласно информации, за 4 месяца было вынесено и переложено более 2 тысяч метров кабелей связи, уложено 6 350 метров электрических кабелей, более 300 метров водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

Также было вывезено более 15 тысяч тонн строительного мусора.

Как сообщил подрядчик строительства метро "Моспроект", в декабре начнется устройство котлованов. Площадки под них уже освобождены от капитальных строений.

Ранее Глеб Никитин проверил ход работ по строительству новых станций метро в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре.