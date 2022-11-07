Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 18-21 ноября Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 18-21 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 18 ноября до 8:00 21 ноября.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, движение возле Дворца спорта на проспекте Гагарина будет ограничено 18-19 ноября в связи с проведением массовых мероприятий.