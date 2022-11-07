Нижегородское правительство продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство онкоцентра

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Правительство Нижегородской области продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство онкоцентра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам не поддержал поправку в федеральный бюджет о выделении Нижегородской области 9 млрд рублей на строительство центра.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, появления онкоцентра в региона ждут более 100 тысяч пациентов, а целесообразность его строительства отмечают эксперты федерального уровня. Кроме того, в 2021 году проект одобрила и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Документация для строительства будущего онкоцентра уже разработана за счет средств областного бюджета.
"Уверен, что все обязательства Нижегородская область выполнила и выполнит максимально ответственно и без задержек", - заключил Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, в 2019 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра.
Онкоцентр планируется построить в поселке Новинки. Его строительство должно было начаться еще в 2021 году, а завершить возведение планировалось в 2025 году.
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