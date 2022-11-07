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Общество

Нижегородским застройщикам вручили профессиональную премию "Искусство строить"

18 ноября 2022 13:09  [183] Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 17 ноября состоялось вручение архитектурно-строительной премии "Искусство строить". Организаторами мероприятия стали Центр инвестиционного консалтинга и портал ДОМОСТРОЙРФ.РУ.

Согласно информации, премия проводилась в этом году впервые. Она объединила представителей нижегородского строительного рынка: девелоперов, строителей, риэлторов, архитекторов. Всего на победу претендовали 26 компаний, заявившихся на премию, и 53 проекта, реализуемых на территории Нижегородской области.

Для определения победителей сначала прошло общественное голосование на сайте премии, где своё мнение высказали 15 тысяч человек. В итоге был сформирован шорт-лист, по которому эксперты определяли победителей по нескольким номинациям.

Награды премии "Искусство строить" получили:

"Лучший ЖК элит и премиум класса" - ЖК "Георгиевский" (ООО "Сервис-отель");

"Лучший ЖК бизнес-класса" - ЖК "Дом на Набережной" (ГК "Глобал Риэлти");

"Лучший ЖК комфорт-класса" - ЖК "Корица" (ГК "Нижегородская девелоперская компания" (ННДК);

"Лучший ЖК типовой застройки" - ЖК "Новая Кузнечиха" ("Столица Нижний");

"Лучший коттеджный посёлок" - КП "Фрегат" (ООО "Жилищный ответ");

"Лучший ЖК в Нижегородской области" - два победителя: ЖК "Ватсон" (ООО "Омега") и ЖК "КМ Анкудиновский парк" (ГК "Каркас Монолит").

"Выбор мечты" (народное голосование) - ЖК "Континенталь" (ООО "Стриот Инвест").

В номинации "Гармония" победителя определяли эксперты - ООО "Сервис-отель" (ЖК "Георгиевский") за бережное отношение к исторической среде и существующему ландшафту.

"Самая эргономичная планировка", по оценке экспертов, оказалась в ЖК "Каскад на Автозаводе" (ГК "Каскад").

Лучшим отделом продаж в номинации "Суперпрофи" признаны сотрудники ГК "Агроспецтех".

В номинации "Социальная ответственность" победила ГК ННДК: по информации регионального Минграда, Нижегородская девелоперская компания приняла участие в достройке максимального количества проблемных домов.

Кроме того, участники торжественного мероприятия сами определили судьбу номинации "Признание коллег": по их решению премию вручили ГК ННДК.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство в Нижегородской области к 2024 году. Для этих целей Росреестр создал сервис "Земля для стройки", благодаря которому можно удалённо получить точную и актуальную информацию о землях, предназначенных для строительства.

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Теги:
Премия Строительство
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