Законопроект о снятии ограничений на количество сроков полномочий губернатора внесен в ЗС НО Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Законопроект о снятии ограничений на количество сроков полномочий губернатора внесен в Заксобрание Нижегородской области. Информация об этом размещена на сайте областного парламента.

Согласно информации, изменения вводятся в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", в котором не указаны ограничения по количеству сроков на посту главы региона.

Федеральный закон вступил в силу с 1 июня 2022 года. Тогда Государственная дума отмечала, что число сроков губернаторов будет определяться Законодательными собраниями регионов.

Напомним, сейчас в Нижегородской области губернатор не может избираться более двух сроков подряд. Срок его полномочий - 5 лет.

Также законопроектом предлагается изменить срок предоставления документов кандидатами на пост главы Нижегородской области. Они должны будут подать документы не ранее чем за 50 и не позднее, чем за 43 дня до дня выборов.