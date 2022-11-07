Законопроект о снятии ограничений на количество сроков полномочий губернатора внесен в ЗС НО

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Законопроект о снятии ограничений на количество сроков полномочий губернатора внесен в Заксобрание Нижегородской области. Информация об этом размещена на сайте областного парламента.
Согласно информации, изменения вводятся в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", в котором не указаны ограничения по количеству сроков на посту главы региона.
Федеральный закон вступил в силу с 1 июня 2022 года. Тогда Государственная дума отмечала, что число сроков губернаторов будет определяться Законодательными собраниями регионов.
Напомним, сейчас в Нижегородской области губернатор не может избираться более двух сроков подряд. Срок его полномочий - 5 лет.
Также законопроектом предлагается изменить срок предоставления документов кандидатами на пост главы Нижегородской области. Они должны будут подать документы не ранее чем за 50 и не позднее, чем за 43 дня до дня выборов.
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