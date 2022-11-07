Опубликована схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Схема входов и выходов новых станций метро в верхней части Нижнего Новгорода опубликована в Telegram-канале "МетроНН"

Согласно информации, вестибюли будут расположены в точках шаговой доступности.

Так, на площади Свободы вход и выход будут организованы по двум стороны кольца и по двум сторонам улицы Горького.

На площади Сенной вестибюли построят на месте бывшей автостанции, у канатной дороги, на улице Сеченова и на Большой Печерской.

Кроме того, здесь после завершения строительства метро планируется возвести вестибюль у площади Сенной.

Ранее сообщалось, что вынос инженерных коммуникаций завершен на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре.