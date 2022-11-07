Опубликована схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде

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Схема входов и выходов новых станций метро в верхней части Нижнего Новгорода опубликована в Telegram-канале "МетроНН"
Согласно информации, вестибюли будут расположены в точках шаговой доступности.
Так, на площади Свободы вход и выход будут организованы по двум стороны кольца и по двум сторонам улицы Горького.
На площади Сенной вестибюли построят на месте бывшей автостанции, у канатной дороги, на улице Сеченова и на Большой Печерской.
Кроме того, здесь после завершения строительства метро планируется возвести вестибюль у площади Сенной.
Ранее сообщалось, что вынос инженерных коммуникаций завершен на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре.
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