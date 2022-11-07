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Общество

Коммунальные службы Нижнего Новгорода переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

18 ноября 2022 16:06  [330] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальные службы Нижнего Новгорода переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, снегопад, начавшийся в пятницу, продолжится до завтрашнего утра.

Как отметил директор департамента Андрей Житников, в ближайшие сутки в Нижнем Новгороде выпадет до 10 см осадков. В связи с этим коммунальные службы организовывают круглосуточное дежурство. Организуется обработка дорог противогололедными материалами, спецтехника и рабочие очищают общественные пространства и тротуары. 

В случае ухудшения погодных условий количество техники на улицах Нижнего Новгорода будет увеличено.

Также домоуправляющим компаниям рекомендуется своевременно проводить уборку придомовых территорий.

Напомним, 18 и 19 ноября на дорогах по области ожидаются накаты, гололед и сильные снегопады.

Ранее дополнительная спецтехника была выпущена на улицы Нижнего Новгорода из-за снежного циклона.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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