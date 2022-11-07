Предприниматель из Нижнего Новгорода передал комплекты теплой военной одежды бойцам ДНР

Предприниматель из Нижнего Новгорода, член правления Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России, руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин передал комплекты теплой военной одежды бойцам ДНР.
Теплую одежду и демисезонные куртки получили военные из оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной республики "Каскад".
"В связи с наступающими холодами передали ребятам комплекты теплой одежды. В комплекте - теплые брюки, китель, флюсовые куртки, все было сшито на нижегородском предприятии", - отметил Александр Кулигин, добавив, что в настоящий момент утоняются размеры для заказа второй партии спецодежды. Комплекты спецодежды были закуплены на средства предпринимателя.
Стоит отметить, что помимо спецодежды бойцам СВО были переданы собранные нижегородцами посылки, а также письма со словами поддержки.
Напомним, что проект "Мост дружбы" Нижегородского регионального отделение Союза пенсионеров России стал победителем специального конкурса Фонда Президентских грантов. Грант в размере более 5 млн рублей выделен для оказания помощи пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.
В рамках проекта пенсионерам будут собраны и достелены гуманитарные наборы, "Аптечки 60+", тономерты и глюкометры, средства личной гигиены, будут проведены онлайн-консультации в режиме ВСК с ведущими нижегородскими врачами-гериаторами, терапевтами и врачами узкой специализации.
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